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Восстановление в Харькове: что уже сделали в доме на проспекте Байрона (фото)

Общество 16:42   13.08.2026
Виктория Яковенко
Восстановление в Харькове: что уже сделали в доме на проспекте Байрона (фото) Фото: Харьковский горсовет

На проспекте Байрона в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома.

В результате вражеской атаки там были повреждены опорная стена, кровля и перекрытие между первым и вторым этажами. Также были выбиты окна, а пожар повредил балкон в одной из квартир, напомнили в Харьковском горсовете.

«Специалисты уже завершили демонтаж аварийной опорной стены и полностью восстановили ее кирпичной кладкой. В квартирах и подъездах проделали штукатурные работы. Также строители восстановили цоколь и отмостку дома, восстановили поврежденный балкон и заменили окна. На техническом этаже утеплили конструкции и отремонтировали вентиляционные каналы. Кроме того, специалисты демонтировали поврежденные деревянные элементы старой стропильной системы и смонтировали новую конструкцию крыши», — рассказали в мэрии.

Сейчас там идет восстановление фасада и кровли. Строители устраивают новое покрытие кровли общей площадью 500 кв. м.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, демонтируют пять этажей дома на Гвардейцев-Широнинцев, куда в воскресенье попала российская «Бандероль». Детали сообщили в мэрии. Первыми убрали конструкции, которые могли представлять угрозу для спасателей, затем расчищали завалы. Выполнили около трети работ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Байрона в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома.".