Восстановление в Харькове: что уже сделали в доме на проспекте Байрона (фото)

На проспекте Байрона в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома.

В результате вражеской атаки там были повреждены опорная стена, кровля и перекрытие между первым и вторым этажами. Также были выбиты окна, а пожар повредил балкон в одной из квартир, напомнили в Харьковском горсовете.

«Специалисты уже завершили демонтаж аварийной опорной стены и полностью восстановили ее кирпичной кладкой. В квартирах и подъездах проделали штукатурные работы. Также строители восстановили цоколь и отмостку дома, восстановили поврежденный балкон и заменили окна. На техническом этаже утеплили конструкции и отремонтировали вентиляционные каналы. Кроме того, специалисты демонтировали поврежденные деревянные элементы старой стропильной системы и смонтировали новую конструкцию крыши», — рассказали в мэрии.

Сейчас там идет восстановление фасада и кровли. Строители устраивают новое покрытие кровли общей площадью 500 кв. м.

Напомним, демонтируют пять этажей дома на Гвардейцев-Широнинцев, куда в воскресенье попала российская «Бандероль». Детали сообщили в мэрии. Первыми убрали конструкции, которые могли представлять угрозу для спасателей, затем расчищали завалы. Выполнили около трети работ.