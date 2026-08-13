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Пятеро женщин пострадали в результате авиаудара россиян по Изюму (фото)

Происшествия 19:33   13.08.2026
Оксана Якушко
Пятеро женщин пострадали в результате авиаудара россиян по Изюму (фото)

Россияне нанесли авиаудар КАБами по Изюму, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Дополнено в 19:33. 43-летняя женщина также обратилась за помощью из-за стресса, сообщает Нацполиция.

17:52. Две женщины (68 и 66 лет) ранены в результате удара, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Обоих госпитализировали.
Еще две женщины (45 и 79 лет) подверглись острой реакции на стресс и получили медпомощь на месте.

В результате попадания управляемых авиационных бомб вспыхнули дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Повреждены 20 частных домов вокруг.

Россияне нанесли удар предварительно двумя управляемыми авиабомбами (КАБ), отметили в Изюмской МВА. Попадание зафиксировано в районе Поворотки.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 19:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудар КАБами по Изюму, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".