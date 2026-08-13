П’ятеро жінок постраждали внаслідок авіаудару росіян по Ізюму (фото)

Росіяни завдали авіаудару КАБами по Ізюму, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Доповнено о 19:33. 43-річна жінка ще звернулася по допомогу через стрес, повідомляє Нацполіція.

17:52. Двох жінок (68 і 66 років) поранені внаслідок удару, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Обох госпіталізували.

Ще дві жінки (45 та 79 років) зазнали гострої реакції на стрес і отримали медичну допомогу на місці.

Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб спалахнули будинок, господарська споруда й автівка. Пошкоджені 20 приватних будинків довкола.

Росіяни завдали удару попередньо двома керованими авіабомбами (КАБ), зазначили в Ізюмській МВА. Влучання зафіксовано у районі Поворотки.