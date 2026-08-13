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П’ятеро жінок постраждали внаслідок авіаудару росіян по Ізюму (фото)

Події 19:33   13.08.2026
Оксана Якушко
П’ятеро жінок постраждали внаслідок авіаудару росіян по Ізюму (фото)

Росіяни завдали авіаудару КАБами по Ізюму, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Доповнено о 19:33. 43-річна жінка ще звернулася по допомогу через стрес, повідомляє Нацполіція.

17:52. Двох жінок (68 і 66 років) поранені внаслідок удару, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Обох госпіталізували.
Ще дві жінки (45 та 79 років) зазнали гострої реакції на стрес і отримали медичну допомогу на місці.

Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб спалахнули будинок, господарська споруда й автівка. Пошкоджені 20 приватних будинків довкола.

Росіяни завдали удару попередньо двома керованими авіабомбами (КАБ), зазначили в Ізюмській МВА. Влучання зафіксовано у районі Поворотки.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 19:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаудару КАБами по Ізюму, повідомляє ДСНС у Харківській області.".