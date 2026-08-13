Вночі похолодає до +8. Прогноз погоди на 14 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 14 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня триматиметься мінлива хмарність ⛅️. Добу прогнозують без опадів.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень від 21 до 26°.

У Харкові день прогнозують без опадів.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.