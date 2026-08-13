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Вночі похолодає до +8. Прогноз погоди на 14 серпня у Харкові й області

Погода 19:51   13.08.2026
Оксана Якушко
Вночі похолодає до +8. Прогноз погоди на 14 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 14 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня триматиметься мінлива хмарність ⛅️. Добу прогнозують без опадів.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень від 21 до 26°.

 

У Харкові день прогнозують без опадів.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 19:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 14 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".