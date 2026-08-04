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Спека до 36 градусів. Прогноз погоди на 5 серпня у Харкові й області

Погода 20:20   04.08.2026
Оксана Якушко
Спека до 36 градусів. Прогноз погоди на 5 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 5 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області день прогнозують без істотних опадів. Протягом доби триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер очікують північної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 17 до 22°, вдень від 31 до 36°.

 

У Харкові день очікують без істотних опадів.

Вітер прогнозують північної чверті, 5 – 10 м/с

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 19 – 21°, вдень стовпчик термометра підніметься до 33 – 35°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 5 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".