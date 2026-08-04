Чи з’являться картки на пальне на Харківщині? Відповідь Синєгубова (відео)

Картки на пальне для цивільних водіїв на Харківщині наразі вводити не планують, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він зазначив, що наразі проблем з пальним в регіоні немає.

«У нас стабільна ситуація з забезпеченням пального для екстрених служб – екстрена швидка медична допомога, підрозділи ДСНС та Національна поліція. Далі щодо цивільних ми робимо все для того, щоб зберегти, перш за все, інфраструктуру для відпуска. Плюс запропонували зміни до ліцензійних умов для того, щоб мали змогу оператори АЗС відпускати не з стаціонарних постів», – сказав Синєгубов.

За слова начальника ХОВА, від початку року росіяни завдали 150 ударів по АЗС у Харківській області, 97 заправок пошкоджено, зокрема 40 у Харкові.

Він розповів, що вже кілька разів зустрічались з власниками АЗС, їм пропонували варіанти захисту об’єктів. Але, каже Синєгубова, деякі оператори говорили, що для них це дорого.

«Ми пояснювали, що це недорого, коли мова йде про життя людей, що це недорого, коли йде про існування, в принципі, вашого бізнесу. Ми говорили, що це ваша відповідальність, тому що це приватний бізнес, ми його не можемо фінансувати коштами державними, обласного чи місцевих бюджетів. Кілька ми пропонували елементів захисту. Перше, це антидроновий захист. І не в такому вигляді, що просто сітку натягують на поверхню будівлі, а як антидронові сітки по автодорогах. По-друге, це захист критично важливих елементів, зокрема, там, де зберігається газ, колонки і все інше. І головне – це захист самої операторської. Відповідно, габіонами не лише заставляння вікон, а повністю всієї будівлі для того, щоб убезпечити людей, які там будуть перебувати від уламків тощо», – зазначив Синєгубов.

Начальник ХОВА також додав, що паралельно звертався до Кабміну з пропозицією визнати АЗС критичною інфраструктурою і визначити на рівні держави орган, який зможе допомагати захищати елементи заправок. Зараз це питання опрацьовується.

Синєгубов також відповів, чи є на Харківщині ділянки трас, де наразі заправитися важко.

«Тут складно там, де складно в принципі проїхати. Наприклад, дорогою на Богодухів, далі Охтирка, Сумський напрямок, нею вже складно проїхати. Там триває процес облаштування антидроновими сітками, звичайно, будь-якій інфраструктурі цивільній там перебувати складно, тому що ворог б’є по бізнесу. Важко перебувати Новій пошті у передмісті Харкова. Тому тут не лише питання АЗС, тут в принципі питання про існування цивільної інфраструктури на певних напрямках. Це Вовчанський напрямок, це Куп’янський напрямок, це напрямок на Ізюм, відповідно, Борова, це окремі напрямки логістичні до Лозової і все інше», – сказав Синєгубов.