Балаклію атакувала РФ: горіли квартира й трава, є постраждалі (фото)

Сьогодні, 4 серпня, ворог вдарив по місту Балаклія. Внаслідок влучань сталося кілька пожеж.

«Ворог вкотре цинічно атакував нашу громаду, завдавши двох ударів по різних мікрорайонах міста Балаклія. Унаслідок одного з ворожих ударів пошкоджено заклад культури, бібліотеку, три магазини та більше 10 приватних житлових будинків. Внаслідок цієї атаки постраждала одна жінка. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу. Стан — середньої тяжкості», – повідомляв начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

У ГУ ДСНС в Харківській області додали, що «приліт» зафіксували на відкритій території. Горіла трава.

Крім цього, внаслідок влучання ракети поруч з двоповерховим житловим будинком сталися руйнування та пожежа у квартирі на першому поверсі, зазначили надзвичайники. Із пошкодженого помешкання рятувальники врятували жінку.

«Внаслідок атаки постраждали дві жінки, яких госпіталізовано до медичного закладу. Одна з постраждалих перебуває в тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога», – уточнив Карабанов.

Усі осередки пожеж вже загасили.