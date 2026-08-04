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Балаклію атакувала РФ: горіли квартира й трава, є постраждалі (фото)

Події 13:10   04.08.2026
Вікторія Яковенко
Балаклію атакувала РФ: горіли квартира й трава, є постраждалі (фото)

Сьогодні, 4 серпня, ворог вдарив по місту Балаклія. Внаслідок влучань сталося кілька пожеж.

«Ворог вкотре цинічно атакував нашу громаду, завдавши двох ударів по різних мікрорайонах міста Балаклія. Унаслідок одного з ворожих ударів пошкоджено заклад культури, бібліотеку, три магазини та більше 10 приватних житлових будинків. Внаслідок цієї атаки постраждала одна жінка. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу. Стан — середньої тяжкості», – повідомляв начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

У ГУ ДСНС в Харківській області додали, що «приліт» зафіксували на відкритій території. Горіла трава.

Крім цього, внаслідок влучання ракети поруч з двоповерховим житловим будинком сталися руйнування та пожежа у квартирі на першому поверсі, зазначили надзвичайники. Із пошкодженого помешкання рятувальники врятували жінку.

«Внаслідок атаки постраждали дві жінки, яких госпіталізовано до медичного закладу. Одна з постраждалих перебуває в тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога», – уточнив Карабанов.

Усі осередки пожеж вже загасили.

удар по Балаклее

удар по Балаклее

удар по Балаклее

удар по Балаклее

удар по Балаклее

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 13:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 4 серпня, ворог вдарив по місту Балаклія. Внаслідок влучань сталося кілька пожеж.".