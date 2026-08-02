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Обидві пожежі на терміналі Нової Пошти під Харковом вже локалізували (фото)

Події 17:53   02.08.2026
Оксана Якушко
Обидві пожежі на терміналі Нової Пошти під Харковом вже локалізували (фото)

Як виглядав термінал Нової пошти після влучення ним двох російських БпЛА, показали в ДСНС. 

Сьогодні, 2 серпня, росіяни атакували територію поштового термінала та автотранспортного підприємства. Виникли два осередки пожеж. Горіли вантажівки, причепи, контейнери та обладнання.

Під час гасіння пожежі на території поштового термінала рятувальники виявили тіло загиблої людини.

На місцях події під загрозою повторних ударів працювали рятувальники ДСНС та Пісочинської місцевої пожежної команди. Усі осередки пожеж уже ліквідували.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, удар по Новій пошті стався у передмісті Харкова близько 10:35 2 серпня. Внаслідок двох влучань зруйнований термінал Нової пошти у Харківській області. На місці удару знайшли тіло загиблого.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 17:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виглядав термінал Нової пошти після влучення ним двох російських БпЛА, показали в ДСНС. ".