3 серпня трамвай змінить маршрут в одному з районів Харкова

У понеділок, 3 серпня, з 10.00 до 14.00 трамвай №20 тимчасово змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.

Рух трамваїв на вул. Клочківській, на ділянці від вул. Європейської до пр. Перемоги, тимчасово припинять.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамвай №20 ходитиме наступним чином:

від вокзалу «Харків-Пасажирський» до вул. Європейської; від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Мала Данилівка».

Під час відсутності трамвайного руху на вул. Клочківській курсуватиме тимчасовий автобус №221: вул. Європейська – вул. Клочківська (УкрНДІпротезування).