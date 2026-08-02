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3 серпня трамвай змінить маршрут в одному з районів Харкова

Транспорт 17:06   02.08.2026
Оксана Якушко
3 серпня трамвай змінить маршрут в одному з районів Харкова

У понеділок, 3 серпня, з 10.00 до 14.00 трамвай №20 тимчасово змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.

Рух трамваїв на вул. Клочківській, на ділянці від вул. Європейської до пр. Перемоги, тимчасово припинять.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамвай №20 ходитиме наступним чином:

  1.  від вокзалу «Харків-Пасажирський» до вул. Європейської;
  2. від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Мала Данилівка».

Під час відсутності трамвайного руху на вул. Клочківській курсуватиме тимчасовий автобус №221: вул. Європейська – вул. Клочківська (УкрНДІпротезування).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 17:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 3 серпня, з 10.00 до 14.00 трамвай №20 тимчасово змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.".