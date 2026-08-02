Вибухи під Харковом 2 серпня: росіяни атакували поштовий термінал

Вибухи у передмісті Харкова лунали близько 10:35 2 серпня.

Про «приліт» російського БпЛА у передмісті Харкова майже одразу повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок удару спалахнула пожежа.

За годину очільник ХОВА розповів подробиці надзвичайної ситуації.

«Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового термінала. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

У соцмережах дописувачі повідомляють, що російського удару знову зазнав поштовий термінал у Коротичі.