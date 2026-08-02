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Вибухи під Харковом 2 серпня: росіяни атакували поштовий термінал

Події 12:11   02.08.2026
Оксана Якушко
Вибухи під Харковом 2 серпня: росіяни атакували поштовий термінал

Вибухи у передмісті Харкова лунали близько 10:35 2 серпня.

Про «приліт» російського БпЛА у передмісті Харкова майже одразу повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що внаслідок удару спалахнула пожежа.

За годину очільник ХОВА розповів подробиці надзвичайної ситуації.

«Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового термінала. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

У соцмережах дописувачі повідомляють, що російського удару знову зазнав поштовий термінал у Коротичі.

Читайте також: Дві пожежі, п’ятеро постраждалих, серед них діти і рятувальник на Харківщині

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 12:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи у передмісті Харкова лунали близько 10:35 2 серпня.".