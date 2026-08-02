Новини Харкова — головне 2 серпня: пожежа, постраждалі, бої на півночі
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:38
У Новобаварському районі зафіксований удар російського БпЛА по території приватного домоволодіння, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов
Наразі зʼясовують інформацію щодо постраждалих та наслідки обстрілу.
09:15
Через атаку російських БПЛА постраждали 5 людей, серед них – 2 дітей та рятувальник
Вночі росіяни атакували безпілотниками Індустріальний район Харкова та село Логачівка Харківського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Вночі росіяни атакували безпілотниками Індустріальний район Харкова та село Логачівка Харківського району.
Внаслідок влучань спалахнули дві пожежі: горіли складська будівля, дерев’яні піддони та приміщення СТО. Пошкоджено приватні будинки, складські та господарські споруди.
Під час ліквідації наслідків атаки постраждав рятувальник – його госпіталізували.
08:20
21 атака на півночі Харківщини
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 21 атаку росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Дігтярного, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Волохівки, Радьківки та Іващиного.
На Куп’янському напрямі минулої доби росіяни не йшли на штурм.