Новини Харкова — головне 1 серпня: як минула ніч

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07:20

Масований обстріл Києва був уночі, на Харківщині тривога не замовкала

Тривога в Харкові та області звучала з 20:26 – вечір у місті видався неспокійним. Спочатку на багатоповерхівку у Салтівському районі впав БпЛА. Потім дісталося Салтівському району, після чого дрону почали масовано атакувати місто.

О 01:20 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Київ летять реактивні БпЛА, а буквально за десять хвилин мешканців столиці закликали перейти в укриття – росіяни випустили балістику.

Про загрозу застосування балістики, ракет, КАБів та БпЛА українські захисники періодично інформували мешканців Харківщини, а також Запорізької, Дніпровської, Сумської та Одеської областей.

Станом на 07:20 тривога у Харкові та області триває.