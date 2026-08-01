Новини Харкова — головне 1 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
Масований обстріл Києва був уночі, на Харківщині тривога не замовкала
Тривога в Харкові та області звучала з 20:26 – вечір у місті видався неспокійним. Спочатку на багатоповерхівку у Салтівському районі впав БпЛА. Потім дісталося Салтівському району, після чого дрону почали масовано атакувати місто.
О 01:20 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Київ летять реактивні БпЛА, а буквально за десять хвилин мешканців столиці закликали перейти в укриття – росіяни випустили балістику.
Про загрозу застосування балістики, ракет, КАБів та БпЛА українські захисники періодично інформували мешканців Харківщини, а також Запорізької, Дніпровської, Сумської та Одеської областей.
Станом на 07:20 тривога у Харкові та області триває.