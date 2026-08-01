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Новини Харкова — головне 1 серпня: як минула ніч

Події 07:20   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 1 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Масований обстріл Києва був уночі, на Харківщині тривога не замовкала

Тривога в Харкові та області звучала з 20:26 – вечір у місті видався неспокійним. Спочатку на багатоповерхівку у Салтівському районі впав БпЛА. Потім дісталося Салтівському району, після чого дрону почали масовано атакувати місто.

О 01:20 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Київ летять реактивні БпЛА, а буквально за десять хвилин мешканців столиці закликали перейти в укриття – росіяни випустили балістику.

Про загрозу застосування балістики, ракет, КАБів та БпЛА українські захисники періодично інформували мешканців Харківщини, а також Запорізької, Дніпровської, Сумської та Одеської областей.

Станом на 07:20 тривога у Харкові та області триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".