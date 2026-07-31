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Пошкоджений обстрілами: на якому етапі відновлення будинку на Мироносицькій

Суспільство 11:42   31.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджений обстрілами: на якому етапі відновлення будинку на Мироносицькій Фото: ХМР

У пресслужбі мерії поінформували про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

Відновлення будинку на Мироносицькій
Фото: ХМР

“Як повідомили у Департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції, після демонтажу зруйнованих конструкцій будівельники облаштували монолітні перекриття на чотирьох поверхах, відновили перегородки, виконали внутрішні оздоблювальні роботи, зміцнили стіни та замінили пошкоджені вікна”, – передають у мерії.

Відновлення будинку на Мироносицькій
Фото: ХМР

Зараз будівельники займаються внутрішніми гіпсокартонними та штукатурними роботами. Крім того, спеціалісти монтують металеві конструкції, які стануть основою для подальшого утеплення горища.

Відновлення будинку на Мироносицькій
Фото: ХМР

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії поінформували про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.".