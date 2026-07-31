Пошкоджений обстрілами: на якому етапі відновлення будинку на Мироносицькій

У пресслужбі мерії поінформували про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

“Як повідомили у Департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції, після демонтажу зруйнованих конструкцій будівельники облаштували монолітні перекриття на чотирьох поверхах, відновили перегородки, виконали внутрішні оздоблювальні роботи, зміцнили стіни та замінили пошкоджені вікна”, – передають у мерії.

Зараз будівельники займаються внутрішніми гіпсокартонними та штукатурними роботами. Крім того, спеціалісти монтують металеві конструкції, які стануть основою для подальшого утеплення горища.