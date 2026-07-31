Поврежден обстрелами: на каком этапе восстановление дома на Мироносицкой

В пресс-службе мэрии проинформировали о темпах восстановления многоэтажки на улице Мироносицкой, который был поврежден в результате российских обстрелов.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, после демонтажа разрушенных конструкций строители обустроили монолитные перекрытия на четырех этажах, восстановили перегородки, выполнили внутренние отделочные работы, укрепили стены и заменили поврежденные окна», – передают в мэрии.

На данный момент строители занимаются внутренними гипсокартонными и штукатурными работами. Кроме того, специалисты монтируют металлические конструкции, которые станут основой для дальнейшего утепления чердака.

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