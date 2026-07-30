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Готовимся к жаре: прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области

Погода 20:08   30.07.2026
Оксана Горун
Готовимся к жаре: прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области

«Сезон дождей» в Харькове подходит к концу. Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует погоду без существенных осадков и повышение температуры.

В Харькове 30 июля будет ночью 14 – 16° тепла, днем ​​27 – 29°. В области ожидают ночью 12 – 17°, днем ​​25 – 30°. Без существенных осадков, но с достаточно ощутимым ветром — 7 – 12 м/с.

С 1 августа, по прогнозу, дневная температура воздуха уверенно пересечет отметку в 30° и продолжит повышаться. На следующей неделе ожидают до +37°.

К жаре уже начали готовиться украинские энергетики. Они откорректировали графики ремонтов, чтобы запустить как можно больше генерации — и избежать отключений в момент, когда все дружно задействуют кондиционеры. Впрочем, министр энергетики Денис Шмыгаль не исключил, что графики все же придется применять. Экономить электричество в жару просят с 16:00 до 23:00.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 20:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Сезон дождей» в Харькове подходит к концу. Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует погоду без существенных осадков и повышение температуры".