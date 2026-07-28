Второй день ненастья: прогноз погоды в Харькове и области на 29 июля
Дождь и град второй день подряд прогнозирует Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
На Харьковщине ожидают сильный ветер — с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха продолжит понижаться.
Дождь с грозой будет и по области, и по городу. Града в Харькове не предвидят.
Температура воздуха в городе ночью будет 13 – 15° тепла, днем 21 – 23°. В области: ночью 11 – 16°, днем 20 – 25°.
Дождливая погода на Харьковщине — это уже «остатки холодного атмосферного фронта», сообщила синоптик Наталья Диденко. Этот же фронт «зацепит» завтра Полтавскую, Сумскую и Луганскую области. На остальной территории Украины погода будет сухой.
«Завершение июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, примите это во внимание», — предупредила Диденко.