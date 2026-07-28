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Второй день ненастья: прогноз погоды в Харькове и области на 29 июля

Погода 20:10   28.07.2026
Оксана Горун
Второй день ненастья: прогноз погоды в Харькове и области на 29 июля

Дождь и град второй день подряд прогнозирует Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей. 

На Харьковщине ожидают сильный ветер — с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха продолжит понижаться.

Дождь с грозой будет и по области, и по городу. Града в Харькове не предвидят.

Температура воздуха в городе ночью будет 13 – 15° тепла, днем ​​21 – 23°. В области: ночью 11 – 16°, днем ​​20 – 25°.

Дождливая погода на Харьковщине — это уже «остатки холодного атмосферного фронта», сообщила синоптик Наталья Диденко. Этот же фронт «зацепит» завтра Полтавскую, Сумскую и Луганскую области. На остальной территории Украины погода будет сухой.

«Завершение июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, примите это во внимание», — предупредила Диденко.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 20:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дождь и град второй день подряд прогнозирует Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей".