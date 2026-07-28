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Красота из руин: супруги в Харькове создали сад из обломков разбитых домов 📹

Общество 17:30   28.07.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
Красота из руин: супруги в Харькове создали сад из обломков разбитых домов 📹

Обломками поврежденных в результате «прилетов» зданий и бордюров обустроили цветник супруги с Северной Салтовки. Наталья и Константин превратили заброшенный участок напротив своей многоэтажки на улице Натальи Ужвий в сад и рассказали МГ «Объектив», как мусор стал декором, а спасенные растения — символом жизни.

По словам Константина, идея создать зеленый оазис принадлежала его жене Наталье.

«Она увидела кошмар, который здесь был: строительный мусор, бытовые отходы, которые жители сюда сносили. Были неприятные запахи, особенно в жару. Баки хоть и вывозили, но я не знаю, откуда такая легкомысленность, что в строительный мусор бросали еще и продукты», — рассказал мужчина.

Сначала Наталья предложила обратиться в коммунальные службы, чтобы вывезти мусор. Когда территорию очистили, супруги начали ее обустраивать. Сначала высадили деревья, а со временем, вспоминает Константин, жена предложила сделать клумбы и террасы. Для их обустройства использовали обломки разрушенных зданий и бордюров, а садовые дорожки выложили тротуарной плиткой, которую нашли неподалеку. Почти каждое дерево и куст в саду имеют свою историю.

«Например, елочку нам подарила Татьяна, поэтому мы назвали ее «Ель европейская Татьяна». Есть еще два куста сирени — Виктор и Виктория, в честь жильцов нашего дома, которые присоединились к проекту», — рассказал Константин.

Наталья и Константин спасли немало растений, которые росли на пустырях возле разрушенных домов. Среди них — молодая береза, которую супруги выкопали возле шестнадцатиэтажки по улице Натальи Ужвий, разрушенной авиабомбой.

«Все эти растения, которые мы высадили, — это протест войне. Мы хотели показать, что, несмотря ни на что, жизнь сильнее. Война войной, но жизнь все равно побеждает», — подытожил мужчина.

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Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обломками поврежденных в результате «прилетов» зданий и бордюров обустроили цветник супруги с Северной Салтовки.".