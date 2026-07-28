Live

Что уже сделали в поврежденном доме по улице Киргизской в ​​Харькове (фото)

Общество 14:44   28.07.2026
Виктория Яковенко
Что уже сделали в поврежденном доме по улице Киргизской в ​​Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

На улице Киргизской восстанавливают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Специалисты уже заменили окна в местах общего пользования, построили стены и перегородки, выполнили ремонт в подъездах и возобновили отмостку вокруг дома. Сейчас строители восстанавливают вентиляционные каналы и готовятся к ремонту фасада», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Также проектом предусмотрено возобновление перекрытия пятого этажа, утепление и покраска фасада, капитальный ремонт кровли и другие восстановительные работы.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» сообщал, что почти 13 тысяч объектов в городе были разбиты, среди которых около 10 тысяч – жилые дома, примерно поровну частных и многоэтажных. В городе уже восстановили четыре тысячи домов.

Читайте также: Терехов собирает депутатов в Харькове: какие вопросы рассмотрят на сессии

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
27.07.2026, 15:24
Новости Харькова — главное 28 июля: борьба с «Бандеролями», продвижение РФ
Новости Харькова — главное 28 июля: борьба с «Бандеролями», продвижение РФ
28.07.2026, 15:31
Удар FPV по авто в Харькове: на месте работают коммунальщики
Удар FPV по авто в Харькове: на месте работают коммунальщики
28.07.2026, 10:43
Ядовитая вечеринка для военных и «прилеты» на Харьковщине – итоги 27 июля
Ядовитая вечеринка для военных и «прилеты» на Харьковщине – итоги 27 июля
27.07.2026, 23:00
«Прилет» в Харькове вечером 27 июля: БпЛА ударил по машине — Терехов
«Прилет» в Харькове вечером 27 июля: БпЛА ударил по машине — Терехов
27.07.2026, 21:11
Защита Харькова от FPV: экспериментальный проект, кто отвечает за сетки 📹
Защита Харькова от FPV: экспериментальный проект, кто отвечает за сетки 📹
28.07.2026, 16:11

Новости по теме:

28.07.2026
Защита Харькова от FPV: экспериментальный проект, кто отвечает за сетки 📹
28.07.2026
Гроза, град, шквал: опасную погоду прогнозируют в среду в Харькове и области
28.07.2026
Терехов собирает депутатов в Харькове: какие вопросы рассмотрят на сессии
28.07.2026
Сердце Германа остановилось: умерла овчарка, раненая из-за удара 26 июля
27.07.2026
«Прилет» в Харькове вечером 27 июля: БпЛА ударил по машине — Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что уже сделали в поврежденном доме по улице Киргизской в ​​Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 14:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Киргизской восстанавливают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".