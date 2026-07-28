Что уже сделали в поврежденном доме по улице Киргизской в ​​Харькове (фото)

На улице Киргизской восстанавливают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Специалисты уже заменили окна в местах общего пользования, построили стены и перегородки, выполнили ремонт в подъездах и возобновили отмостку вокруг дома. Сейчас строители восстанавливают вентиляционные каналы и готовятся к ремонту фасада», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Также проектом предусмотрено возобновление перекрытия пятого этажа, утепление и покраска фасада, капитальный ремонт кровли и другие восстановительные работы.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» сообщал, что почти 13 тысяч объектов в городе были разбиты, среди которых около 10 тысяч – жилые дома, примерно поровну частных и многоэтажных. В городе уже восстановили четыре тысячи домов.