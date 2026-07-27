Live

Ядовитая вечеринка для военных и «прилеты» на Харьковщине – итоги 27 июля

Оригинально 23:00   27.07.2026
Оксана Горун
Ядовитая вечеринка для военных и «прилеты» на Харьковщине – итоги 27 июля

СБУ заявила о подготовке массового убийства военных; БпЛА били по Харькову, а «Бандероли» – по Балаклее; Зеленский наградил медиков. «Объектив» напоминает главные новости 27 июля.

Вечеринка с ядом от ФСБ

«Благотворительную вечеринку» для украинских военных готовили российские спецслужбы в Харьковской области. По данным СБУ, гостей мероприятия планировали отравить сильнодействующими веществами. Чтобы привлечь военнослужащих на смертельную вечеринку, задействовали двух завербованных агентов. Они арендовали дом за городом и разместили приглашение в ряде Telegram-каналов. Следствие установило, что на такую ​​приманку «клюнуло» несколько десятков представителей Сил обороны. Если бы они добрались на мероприятие, получили бы там напитки с ядом. По этому делу о подозрениях сообщили двум лицам. Они же, согласно заявлению пресс-службы СБУ, имели другую задачу от ФСБ: изготовить мощную бомбу со взрывчатой ​​частью в 10 кг. Одного из фигурантов задержали, когда он переносил самодельное взрывное устройство в своем рюкзаке. Вторую фигурантку – в съемном доме, где она синтезировала составляющие бомбы. Их обоих завербовали дистанционно – через Telegram-каналы, установило следствие. Еще до изготовления бомб и подготовки смертельной вечеринки агенты тренировались: фотографировали и снимали на видео определенные объекты и подожгли автомобиль Сил обороны. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами работы на врага. Сейчас фигуранты – в СИЗО без права внести залог.

«Ланцет» атаковал АЗС в Харькове днем

«Прилет» был в Салтовском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что два человека получили острую реакцию на стресс – пожилой мужчина и 28-летняя женщина. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что уже многие АЗС города установили антидроновые сетки, идет монтаж защитных сооружений. Дефицита горючего из-за ударов врага в Харькове нет.

Балаклея и Изюм под ударами: есть погибшие и раненые

прилет в Балаклее 27 июля 2026 7
Последствия удара «Бандеролей» по Балаклее. Фото: Виталий Карабанов

Балаклея и Изюм получили российские удары в течение суток. В Балаклее в результате обстрела погиб мужчина, еще восемь – пострадали, проинформировал начальник МВА Виталий Карабанов. По Изюму накануне вечером нанесли авиаудар. Был масштабный пожар, три человека травмированы, отметили в ГСЧС.

23-летний мужчина пострадал из-за детонации боеприпаса

Он взорвался на крыше дома в Золочеве. В Нацполиции отметили, что опасный предмет, вероятно, остался на кровле хозяйственного здания после удара российского беспилотника.

Медиков Харьковщины отметил государственными наградами президент

Ордена «За заслуги» и «За мужество» третьей степени получили сотрудники Купянского и Волчанского отделений Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Посмертно за мужество наградили медбрата харьковской «скорой» Евгения Юрко. Он был пятикурсником медицинского университета, погиб в результате повторного российского удара в районе станции метро «Академика Павлова», произошедшего 1 сентября 2024 года. Заслуженным врачом Украины стала директор городской клинической больницы №27 Ольга Ломакина. Заслуженным работником здравоохранения – старший парамедик «экстренки» Балаклеи Полина Коваленко.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее

Автор: Оксана Горун

Популярно

Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
27.07.2026, 15:24
Новости Харькова — главное 27.07: что с АЗС на Киевской трассе, яд для военных
Новости Харькова — главное 27.07: что с АЗС на Киевской трассе, яд для военных
27.07.2026, 21:51
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
27.07.2026, 12:38
Гроза и град — прогноз погоды в Харькове и области на 28 июля
Гроза и град — прогноз погоды в Харькове и области на 28 июля
27.07.2026, 20:11
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
26.07.2026, 12:43
Ядовитая вечеринка для военных и «прилеты» на Харьковщине – итоги 27 июля
Ядовитая вечеринка для военных и «прилеты» на Харьковщине – итоги 27 июля
27.07.2026, 23:00

Новости по теме:

27.07.2026
Выехала из Волчанска, погибла в Харькове: подробности о жертве удара РФ
27.07.2026
На трассе от Полтавы до Харькова не осталось целых заправок? Ответ ХОВА
27.07.2026
Есть положительные сдвиги — Синегубов про борьбу с «Бандеролями» (видео)
27.07.2026
Удар «Бандеролями» по Балаклее: последствия, погиб мужчина (фото)
27.07.2026
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ядовитая вечеринка для военных и «прилеты» на Харьковщине – итоги 27 июля», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заявила о подготовке массового убийства военных; БпЛА били по Харькову, а «Бандероли» – по Балаклее; Зеленский наградил медиков. «Объектив» напоминает главные новости 27 июля".