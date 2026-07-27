Ядовитая вечеринка для военных и «прилеты» на Харьковщине – итоги 27 июля

СБУ заявила о подготовке массового убийства военных; БпЛА били по Харькову, а «Бандероли» – по Балаклее; Зеленский наградил медиков. «Объектив» напоминает главные новости 27 июля.

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«Благотворительную вечеринку» для украинских военных готовили российские спецслужбы в Харьковской области. По данным СБУ, гостей мероприятия планировали отравить сильнодействующими веществами. Чтобы привлечь военнослужащих на смертельную вечеринку, задействовали двух завербованных агентов. Они арендовали дом за городом и разместили приглашение в ряде Telegram-каналов. Следствие установило, что на такую ​​приманку «клюнуло» несколько десятков представителей Сил обороны. Если бы они добрались на мероприятие, получили бы там напитки с ядом. По этому делу о подозрениях сообщили двум лицам. Они же, согласно заявлению пресс-службы СБУ, имели другую задачу от ФСБ: изготовить мощную бомбу со взрывчатой ​​частью в 10 кг. Одного из фигурантов задержали, когда он переносил самодельное взрывное устройство в своем рюкзаке. Вторую фигурантку – в съемном доме, где она синтезировала составляющие бомбы. Их обоих завербовали дистанционно – через Telegram-каналы, установило следствие. Еще до изготовления бомб и подготовки смертельной вечеринки агенты тренировались: фотографировали и снимали на видео определенные объекты и подожгли автомобиль Сил обороны. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами работы на врага. Сейчас фигуранты – в СИЗО без права внести залог.

«Прилет» был в Салтовском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что два человека получили острую реакцию на стресс – пожилой мужчина и 28-летняя женщина. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что уже многие АЗС города установили антидроновые сетки, идет монтаж защитных сооружений. Дефицита горючего из-за ударов врага в Харькове нет.

Балаклея и Изюм под ударами: есть погибшие и раненые

Балаклея и Изюм получили российские удары в течение суток. В Балаклее в результате обстрела погиб мужчина, еще восемь – пострадали, проинформировал начальник МВА Виталий Карабанов. По Изюму накануне вечером нанесли авиаудар. Был масштабный пожар, три человека травмированы, отметили в ГСЧС.

Он взорвался на крыше дома в Золочеве. В Нацполиции отметили, что опасный предмет, вероятно, остался на кровле хозяйственного здания после удара российского беспилотника.

Ордена «За заслуги» и «За мужество» третьей степени получили сотрудники Купянского и Волчанского отделений Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Посмертно за мужество наградили медбрата харьковской «скорой» Евгения Юрко. Он был пятикурсником медицинского университета, погиб в результате повторного российского удара в районе станции метро «Академика Павлова», произошедшего 1 сентября 2024 года. Заслуженным врачом Украины стала директор городской клинической больницы №27 Ольга Ломакина. Заслуженным работником здравоохранения – старший парамедик «экстренки» Балаклеи Полина Коваленко.

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