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Использовали русскоязычный репертуар в школе Харькова: как объяснялись учителя

Общество 21:40   27.07.2026
Оксана Горун
Использовали русскоязычный репертуар в школе Харькова: как объяснялись учителя Фото: Виктория Меренкова/Facebook

Представительница Уполномоченной по защите государственного языка Виктория Меренкова сообщила об обращении, которое получила от родителей учеников одной из школ Харькова.

«Они сообщили, что во время праздничного мероприятия для учащихся начальной школы педагоги использовали музыкальный репертуар и поэтические произведения российских авторов», — написала Меренкова.

Она зафиксировала нарушения языкового законодательства, составила акт и два протокола. А также — пообщалась с педагогами, которые объяснили выбор стихов и песен для праздника.

«Педагоги отметили, что использовали русскоязычный репертуар по просьбе отдельных родителей, чтобы, по их мнению, облегчить детям восприятие украинского языка, поскольку дома они общаются на русском», — отметила представительница языкового омбудсмена.

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Меренкова прокомментировала такую позицию учителей, напомнив, что школа «существует не для того, чтобы адаптироваться к языковым привычкам».

«Ее миссия – обучать, воспитывать и формировать украинское языковое пространство. Именно в учебном заведении ребенок должен слышать качественный украинский язык, украинскую песню, украинское слово. И это не рекомендация – это требование Закона», — подчеркнула представительница Уполномоченной по защите государственного языка.

А родителей, которые обратились к ней, — похвалила, отметив, что они не промолчали и решили защитить языковые права своих детей.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 21:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представительница Уполномоченной по защите государственного языка Виктория Меренкова сообщила об обращении, которое получила от родителей учеников одной из школ Харькова".