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Неизвестные предметы находят в огородах под Харьковом: предупреждение

Общество 19:46   27.07.2026
Оксана Горун
Неизвестные предметы находят в огородах под Харьковом: предупреждение Фото: Александр Гололобов/Telegram

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов обратился к землякам и призвал к особой внимательности. Его слова актуальны для значительной части жителей области.

 «В последнее время участились случаи, когда жители находят в своих дворах, на огородах или вблизи домов обломки беспилотников, боеприпасов и другие неизвестные предметы. Это значит, что даже пребывание на собственном подворье сегодня требует максимальной внимательности», — подчеркнул Гололобов.

Сейчас над территорией громады, которая находится на севере от Харькова — со стороны российской границы — постоянно пролетают различные беспилотники.

«Часть оборудования может терять управление или падать в случайных местах. Вместе с обломками на землю могут попадать боевые части, взрывчатые элементы и другие опасные предметы, которые способны сдетонировать как после падения, так и через определенное время», — отметил глава громады.

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Жителям он советует максимально убирать густую растительность во дворах, расчистить основные дорожки и по возможности ходить только по твердому покрытию и участкам, которые хорошо просматриваются.

«Отдельно обращаю внимание, что на территории Малой Даниловки также фиксируются случаи обнаружения опасных элементов, в частности, волокна и других фрагментов, связанных со средствами поражения. Если вы обнаружили неизвестный предмет, обломок беспилотника, боеприпас или любой другой подозрительный элемент: не подходите к нему; не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно переместить; не допускайте к месту находки детей и других людей; немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 112. Пиротехнические подразделения проведут обследование и определят уровень опасности», — подчеркнул Гололобов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 19:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов обратился к землякам и призвал к особой внимательности. Его слова актуальны для значительной части жителей области".