Опасные поделки сбрасывают БпЛА на Харьковщину (видео)

Маскировка российских мин достигла нового уровня: теперь к ним прикрепляют типичные детсадовские поделки из натуральных материалов (листьев, веточек), что полностью заставляет взрывчатку «слиться с землей».

Новый вид маскировки мин показал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко местному изданию «Зоря».

Видео: «Зоря»

Коваленко прокомментировал находку: «Видите, оно приклеивается к мине. И это вроде как асфальт. Не дай Бог в футбол играть с такой коробочкой. Или, вот, видите, они получаются действительно как листья. Наклеено все. А потом это к мине приклеивается, и это называется обманкой… Поэтому еще раз обращаю внимание, уважаемые земляки, пожалуйста, не трогайте ничего. Вот просто ничего».

Коваленко отметил: мины с таким «камуфляжем» сбрасывают с БпЛА. Иногда взрывоопасные предметы маскируют не так «художественно»: например, прячут в пакеты или заворачивают в бумагу, тряпки. Желание выяснить, что внутри подобного свертка, может стоить жизни.

Напомним, 21 июня 58-летняя женщина подорвалась на неизвестном взрывоопасном предмете в Золочевской громаде — на трассе Скорики – Клиновая-Новоселовка. Ее с ранениями забрали в больницу. А вечером того же дня вблизи села Клиновая-Новоселовка подорвались еще трое людей: один погиб, еще двое – ранены.