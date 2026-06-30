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Опасные поделки сбрасывают БпЛА на Харьковщину (видео)

Общество 17:32   30.06.2026
Оксана Горун
Опасные поделки сбрасывают БпЛА на Харьковщину (видео) Скриншот/Зоря

Маскировка российских мин достигла нового уровня: теперь к ним прикрепляют типичные детсадовские поделки из натуральных материалов (листьев, веточек), что полностью заставляет взрывчатку «слиться с землей».

Новый вид маскировки мин показал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко местному изданию «Зоря».

Видео: «Зоря»

Коваленко прокомментировал находку: «Видите, оно приклеивается к мине. И это вроде как асфальт. Не дай Бог в футбол играть с такой коробочкой. Или, вот, видите, они получаются действительно как листья. Наклеено все. А потом это к мине приклеивается, и это называется обманкой… Поэтому еще раз обращаю внимание, уважаемые земляки, пожалуйста, не трогайте ничего. Вот просто ничего».

Коваленко отметил: мины с таким «камуфляжем» сбрасывают с БпЛА. Иногда взрывоопасные предметы маскируют не так «художественно»: например, прячут в пакеты или заворачивают в бумагу, тряпки. Желание выяснить, что внутри подобного свертка, может стоить жизни.

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Напомним, 21 июня 58-летняя женщина подорвалась на неизвестном взрывоопасном предмете в Золочевской громаде — на трассе Скорики – Клиновая-Новоселовка. Ее с ранениями забрали в больницу. А вечером того же дня вблизи села Клиновая-Новоселовка подорвались еще трое людей: один погиб, еще двое – ранены.

 

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маскировка российских мин достигла нового уровня: теперь к ним прикрепляют типичные детсадовские поделки из натуральных материалов, что заставляет взрывчатку «слиться с землей»".