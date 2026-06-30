Небезпечні поробки скидають БпЛА на Харківщину (відео)

Маскування російських мін досягло нового рівня: тепер до них прикріплюють типові дитсадкові поробки з натуральних матеріалів (листя, гілочок), що повністю змушує вибухівку “злитися із землею”.

Новий вид маскування мін показав начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко місцевому виданню “Зоря”.

Відео: “Зоря”

Коваленко прокоментував знахідку: “Бачите, воно приклеюється до міни. І це начебто як асфальт. Не дай Боже у футбол грати з такою коробочкою. Або ж от, бачите, вони виходять справді як листя. Наклеєно все. А потім це до міни приклеюється, і це називається обманкою… Тому ще раз звертаю увагу, шановні земляки, будь ласка, не чіпайте нічого. От просто нічого”.

Коваленко зазначив: міни з таким “камуфляжем” скидають із БпЛА. Іноді вибухонебезпечні предмети маскують не так “художньо”: наприклад, ховають у пакети або загортають у папір, ганчірки. Бажання з’ясувати, що всередині подібного пакунка, може коштувати життя.

Нагадаємо, 21 червня 58-річна жінка підірвалася на невідомому вибухонебезпечному предметі в Золочівській громаді – на трасі Скорики – Клинова-Новоселівка. Її з пораненнями забрали до лікарні. А ввечері того ж дня поблизу села Клинова-Новоселівка підірвалися ще троє людей: один загинув, ще двоє – поранені.