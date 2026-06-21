Люди підірвалися на міні на Золочівщині: є загиблий (оновлено)

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко уточнив: сьогодні, 21 червня, близько 06:20 58-річна жінка підірвалася на невідомому вибухонебезпечному предметі. Трагедія сталася на трасі Скорики – Клинова-Новоселівка.

Оновлено о 19:40. Проходячи біля зупинки, троє людей підірвалися на невідомому вибуховому предметі поблизу села Клинова-Новоселівка. У ДСНС встановили: одна людина загинула, ще двоє – поранені.

14:40. Раніше стало відомо про постраждалу через підрив на міні.

“Унаслідок підриву вона отримала множинні поранення верхніх і нижніх кінцівок, грудної клітини та живота. Постраждалу госпіталізовано до місцевої лікарні, де їй надається необхідна медична допомога”, – додав Коваленко.

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області нагадали правила, які можуть врятувати життя, зважаючи на високу мінну небезпеку в регіоні.

“Будьте вкрай обережними. Не з’їжджайте з асфальтованих доріг, не відвідуйте необстежені території та не торкайтеся підозрілих предметів. У разі виявлення вибухонебезпечного або невідомого предмета негайно телефонуйте за номерами 101, 102 або 112”, – нагадали у ДСНС.