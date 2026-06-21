Сильний вітер йде на Харківщину: мешканців закликали бути обережними

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попереджає: у найближчу годину і до кінця доби на Харківщині вируватиме сильний вітер.

Пориви вітру сьогодні, 21 червня, будуть до 15 – 20 м/с.

Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за прогнозами, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека.

“На наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів. Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.