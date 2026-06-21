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Сильний вітер йде на Харківщину: мешканців закликали бути обережними

Погода 12:08   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сильний вітер йде на Харківщину: мешканців закликали бути обережними

 Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попереджає: у найближчу годину і до кінця доби на Харківщині вируватиме сильний вітер. 

Пориви вітру сьогодні, 21 червня, будуть до 15 – 20 м/с.

Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за прогнозами, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека.

“На наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів. Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: М’яке літо: прогноз погоди у Харкові та області на 21 червня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попереджає: у найближчу годину і до кінця доби на Харківщині вируватиме сильний вітер. ".