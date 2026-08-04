Польського волонтера вбив російський дрон у Харкові, МЗС підтвердило

Загибель польського волонтера Марека Русека-Вольського в Україні підтвердили у Міністерстві закордонних справ Польщі, повідомляє “Європейська правда”.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр підтвердив інформацію про загибель в Україні польського волонтера і зазначив, що його родині надають необхідну консульську підтримку.

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Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego Wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych.

Bliskim Zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym…

– Rzecznik MSZ – Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) August 4, 2026

“З великим сумом підтверджуємо загибель польського волонтера, що був вбитий в Україні внаслідок російських військових операцій. Висловлюємо найглибші співчуття його близьким”, – написав він.

Першими про загибель волонтера Марека Русека-Вольського повідомили на сторінці Razem dla Ukrainy / “Разом для України”, адміністратором якої він був. Там зазначають, що поляк загинув у Харкові внаслідок влучання російського безпілотника 27 липня.

Дописи Марека Русека-Вольського свідчать про його регулярні гуманітарні поїздки в Україну з 2023 року, здебільшого на Харківщину. Він привозив у прифронтові населені пункти їжу, корм для тварин та іншу допомогу.

Для своїх поїздок волонтер організовував збори коштів і гуманітарної допомоги, наголошуючи, що вся підтримка потрапляє безпосередньо до людей, які найбільше її потребують.

У липні цього року польський волонтер повідомив, що брав участь в евакуації тіл загиблих мирних жителів. За декілька тижнів до власної загибелі Вольський написав, як під час евакуації став свідком загибелі двох цивільних, по яких росіяни вдарили БпЛА.