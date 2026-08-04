Сказ у кажана: карантин ввели в одному з районів Харкова

Скаженого кажана виявили на території Шевченківського району Харкова 03 серпня 2026 року, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби регіону.

Місцевий мешканець помітив на своєму подвір’ї кажана, що контактував із його собакою. Кажан був у пригніченому стані, мав ознаки захворювання. Чоловік запідозрив, що кажан може бути хворим на сказ і звернувся до ветеринарів.

Кажана доставили до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для проведення досліджень. Згідно з результатом розтину виявили антиген вірусу сказу.

Собаку, що контактував із хворим на сказ кажаном, терміново вакцинували проти сказу за вимушеною схемою.

А у Шевченківському районі Харкова ввели карантин і проводять заходи, що допоможуть ліквідувати осередок сказу.