Бешенство у летучей мыши: карантин ввели в одном из районов Харькова
Летучую мышь, больную бешенством, обнаружили на территории Шевченковского района Харькова 03 августа 2026 года, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы региона.
Местный житель заметил на своем дворе летучую мышь, контактировавшую с его собакой. Летучая мышь была в подавленном состоянии, имела признаки заболевания. Мужчина заподозрил, что летучая мышь может быть больна бешенством и обратилась к ветеринарам.
Летучую мышь доставили в Харьковскую региональную государственную лабораторию Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для проведения исследований. Согласно результату вскрытия, у животного обнаружили антиген вируса бешенства.
Собаку, контактировавшую с больной летучей мышью, срочно вакцинировали против бешенства по вынужденной схеме.
А в Шевченковском районе Харькова ввели карантин и проводят мероприятия, которые помогут ликвидировать очаг бешенства.