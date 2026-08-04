Live

Бешенство у летучей мыши: карантин ввели в одном из районов Харькова

Общество 17:57   04.08.2026
Оксана Якушко
Бешенство у летучей мыши: карантин ввели в одном из районов Харькова Изображение создано ИИ

Летучую мышь, больную бешенством, обнаружили на территории Шевченковского района Харькова 03 августа 2026 года, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы региона.

Местный житель заметил на своем дворе летучую мышь, контактировавшую с его собакой. Летучая мышь была в подавленном состоянии, имела признаки заболевания. Мужчина заподозрил, что летучая мышь может быть больна бешенством и обратилась к ветеринарам.

Летучую мышь доставили в Харьковскую региональную государственную лабораторию Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для проведения исследований. Согласно результату вскрытия, у животного обнаружили антиген вируса бешенства.

Собаку, контактировавшую с больной летучей мышью, срочно вакцинировали против бешенства по вынужденной схеме.

А в Шевченковском районе Харькова ввели карантин и проводят мероприятия, которые помогут ликвидировать очаг бешенства.

Читайте также: Купол от FPV: почувствуют ли харьковчане эффект после тестирования

Автор: Оксана Якушко

Популярно

«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
03.08.2026, 17:56
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
04.08.2026, 16:49
Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹
Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹
03.08.2026, 18:06
Защита от FPV и «Шахедов»: что уже делают в Харькове, сообщил Терехов
Защита от FPV и «Шахедов»: что уже делают в Харькове, сообщил Терехов
04.08.2026, 12:08
Мусорный полигон в Дергачах под ударом: ждет ли Харьков коммунальный коллапс
Мусорный полигон в Дергачах под ударом: ждет ли Харьков коммунальный коллапс
04.08.2026, 14:09
Бешенство у летучей мыши: карантин ввели в одном из районов Харькова
Бешенство у летучей мыши: карантин ввели в одном из районов Харькова
04.08.2026, 17:57

Новости по теме:

04.08.2026
В КП «Центр обращения с животными» появилось укрытие
04.08.2026
Два месяца парень воровал детали от кондиционеров в Слободском районе
04.08.2026
Погиб мужчина, пострадал ребенок: последствия ударов РФ по Харькову и области
04.08.2026
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
04.08.2026
До конца сентября перекроют улицу Космонавтов в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бешенство у летучей мыши: карантин ввели в одном из районов Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 17:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Летучую мышь, больную бешенством, обнаружили на территории Шевченковского района Харькова 03 августа 2026 года, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы региона.".