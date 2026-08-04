Погиб мужчина, пострадал ребенок: последствия ударов РФ по Харькову и области

Харьков, а также 18 населенных пунктов региона обстреляли за сутки ВС РФ. В результате ударов есть погибший и семь пострадавших, среди них – ребенок, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Задонецкое Змиевской громады пострадали мужчины 63 и 67 лет, 86-летняя и две 49-летних женщины; в пос. Старый Мерчик Валковской громады получил ранения 8-летний мальчик, острую реакцию на стресс получила 44-летняя женщина; в с. Березовка Шевченковской громады погиб 72-летний мужчина, ранена 86-летняя женщина», – написал Синегубов.

По региону прилетело следующее вооружение:

ракета;

КАБ;

БпЛА типа «Ланцет»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронов;

46 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.