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Погиб мужчина, пострадал ребенок: последствия ударов РФ по Харькову и области

Происшествия 08:53   04.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Погиб мужчина, пострадал ребенок: последствия ударов РФ по Харькову и области Фото: ХОВА

Харьков, а также 18 населенных пунктов региона обстреляли за сутки ВС РФ. В результате ударов есть погибший и семь пострадавших, среди них – ребенок, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Задонецкое Змиевской громады пострадали мужчины 63 и 67 лет, 86-летняя и две 49-летних женщины; в пос. Старый Мерчик Валковской громады получил ранения 8-летний мальчик, острую реакцию на стресс получила 44-летняя женщина; в с. Березовка Шевченковской громады погиб 72-летний мужчина, ранена 86-летняя женщина», – написал Синегубов.

По региону прилетело следующее вооружение:

  • ракета;
  • КАБ;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 46 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 08:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, а также 18 населенных пунктов региона обстреляли за сутки ВС РФ.".