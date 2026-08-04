Часть оккупированных территорий без света, в Подмосковье пять погибших

Россия пережила очередную неспокойную ночь. СОУ выпустили БпЛА по Ленинградской и Московской областям, также досталось и временно оккупированным территориям – они остались без света после атаки.

В частности, после ударов БпЛА в Ленинградской области загорелся еще один склад Wildberries. А в Сызрани прилетело по нефтеперерабатывающему заводу.

Видео: Exilenova+

«Его годовой объем переработки составляет 7–8,9 миллиона тонн», – отметил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Видео: Exilenova+

В огне и Чехов Московской области. А на части территорий в Херсонской и Запородской области, которая находится под контролем россиян, пропал свет.

Видео: Exilenova+

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в результате атаки погибли пять человек. Еще шесть – ранены.