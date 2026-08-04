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Часть оккупированных территорий без света, в Подмосковье пять погибших

Мир 08:37   04.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Часть оккупированных территорий без света, в Подмосковье пять погибших Фото: Exilenova+

Россия пережила очередную неспокойную ночь. СОУ выпустили БпЛА по Ленинградской и Московской областям, также досталось и временно оккупированным территориям – они остались без света после атаки.

В частности, после ударов БпЛА в Ленинградской области загорелся еще один склад Wildberries. А в Сызрани прилетело по нефтеперерабатывающему заводу.

Видео: Exilenova+

«Его годовой объем переработки составляет 7–8,9 миллиона тонн», – отметил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Видео: Exilenova+

В огне и Чехов Московской области. А на части территорий в Херсонской и Запородской области, которая находится под контролем россиян, пропал свет.

 

Видео: Exilenova+

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в результате атаки погибли пять человек. Еще шесть – ранены.

Обстрел РФ 4 августа
Фото: Exilenova+

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 08:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "они остались без света после атаки.".