Частина окупованих територій без світла, у Підмосков’ї п’ять загиблих
Росія пережила чергову неспокійну ніч. СОУ випустили БпЛА по Ленінградській та Московській областях, також дісталося і тимчасово окупованим територіям – вони залишилися без світла після атаки.
Зокрема, після ударів БпЛА в Ленінградській області спалахнув ще один склад Wildberries. А в Сизрані прилетіло по нафтопереробному заводу.
Відео: Exilenova+
“Його річний обсяг переробки сягає 7–8,9 мільйона тонн”, – зазначив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.
Відео: Exilenova+
У вогні також Чехов Московської області. А на частині територій у Херсонській та Запорізькій області, яка перебуває під контролем росіян, зникло світло.
Відео: Exilenova+
Тим часом губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив, що в результаті атаки загинули п’ятеро людей. Ще шість – поранені.