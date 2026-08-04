Частина окупованих територій без світла, у Підмосков’ї п’ять загиблих

Росія пережила чергову неспокійну ніч. СОУ випустили БпЛА по Ленінградській та Московській областях, також дісталося і тимчасово окупованим територіям – вони залишилися без світла після атаки.

Зокрема, після ударів БпЛА в Ленінградській області спалахнув ще один склад Wildberries. А в Сизрані прилетіло по нафтопереробному заводу.

Відео: Exilenova+

“Його річний обсяг переробки сягає 7–8,9 мільйона тонн”, – зазначив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Відео: Exilenova+

У вогні також Чехов Московської області. А на частині територій у Херсонській та Запорізькій області, яка перебуває під контролем росіян, зникло світло.

Відео: Exilenova+

Тим часом губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив, що в результаті атаки загинули п’ятеро людей. Ще шість – поранені.