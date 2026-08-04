Де точилися бої на Харківщині протягом минулої доби, розповіли у Генштабі

Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 15 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На півночі від Харкова зафіксували 13 атак ЗС РФ у районі Ізбицького, Лимана та Волохівки.

На Куп’янському напрямку СОУ відбили дві атаки окупантів біля Петропавлівки та Шийківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 258 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10712 дронів-камікадзе та здійснив 3251 обстріл населених пунктів та позицій наших військ“, – додали у ГШ.