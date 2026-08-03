Вкрав чужі паспорти: що загрожує чоловіку на Харківщину, повідомили в поліції

На Харківщині правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у незаконному заволодінні паспортами громадян.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, скориставшись тимчасовою відсутністю власників документів, фігурант викрав їхні паспорти та залишив місце події.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) ККУ.

Якщо провину доведуть, йому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, 29 липня у Харкові 28-річний місцевий мешканець, раніше судимий за розбій, побив підлітка і вкрав його особисті речі, повідомляли в облпрокуратурі.