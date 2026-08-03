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Новини Харкова — головне 3 серпня: як минула ніч

Події 07:15   03.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 3 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Вночі на регіон летіли КАБи, БпЛА вдарили по Балаклійщині

Тривогу в Харкові оголосили напередодні о 22:53. І вона безперервно звучала до самого ранку. Близько 02:40 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на регіон полетіли КАБи.

А вже під ранок о 05:38 у бік Балаклії полетіли реактивні БпЛА. Незабаром начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов написав: прилетіло по території Волохово-Ярського старостинського округу громади. Обійшлося без постраждалих, але почалася пожежа після удару.

“Зафіксовано два ворожі удари БпЛА по складських приміщеннях одного із сільськогосподарських підприємств. Внаслідок цього виникла пожежа”, – уточнив Карабанов.

Ще одна група БпЛА полетіла на Харків із півночі о 06:45. Інформації про “прильоти” немає. Відбій дали о 07:13.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".