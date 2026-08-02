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FPV-дрони у липні стали головним інструментів терору проти Харкова – Терехов

Події 12:51   02.08.2026
Оксана Якушко
FPV-дрони у липні стали головним інструментів терору проти Харкова – Терехов

Липень показав зміну тактики росіян: FPV-дрони стали одним із головних інструментів терору проти Харкова, підбив підсумки минулого місяця мер Ігор Терехов.

«217 харків’ян постраждали у липні, серед них – 24 дитини. Восьмеро загинули, серед них – одна дитина. У липні наш Ситуаційний центр вмикав повітряну тривогу 278 разів. Її загальна тривалість склала майже дві третини всього місяця. Фактично більшу частину липня Харків прожив у режимі постійної небезпеки», – наголосив Терехов.

«Минулого місяця росіяни 109 разів атакували місто. Майже половина всіх ударів – 51 атака FPV-дронами: 45 влучань із детонацією та ще шість дронів, які не вибухнули. Тобто у середньому кожен другий удар по Харкову ворог завдавав FPV», – зазначив мер міста.

За словами очільника міста, це принципово інший рівень загрози, тому що FPV-дрони летять низько, ними керують через оптоволокно, вони з’являються раптово й атакують цивільні автівки під час руху, вантажівки, хлібовози, машини, що розвозять людям воду. FPV-дрони б’ють по АЗС і паливних колонках, де поруч майже завжди перебувають люди. Протягом одного з липневих тижнів понад половина російських БпЛА атакували саме транспорт і об’єкти з пальним.

«Ми працюємо над протидією цим ударам спільно з військовими та ХОВА. Саме військові визначають, де і які засоби можуть бути ефективними, бо універсального рішення проти FPV сьогодні не існує. Антидронові сітки можуть спрацювати в одному випадку, але не захищають від усього спектра озброєння – реактивних дронів, ракет чи керованих авіабомб. Водночас частину необхідних конструкцій та елементів захисту виготовляють і встановлюють наші комунальні підприємства», – розповів Терехов.

Крім FPV, у липні ворог застосував проти Харкова керовані авіабомби, реактивні та звичайні «Шахеди», «Італмаси», «Молнії», «Бандеролі», РСЗВ «Торнадо-С» та інші серйозні засоби ураження.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 12:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Липень показав зміну тактики росіян: FPV-дрони стали одним із головних інструментів терору проти Харкова, підбив підсумки минулого місяця мер Ігор Терехов.".