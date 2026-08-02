FPV-дроны в июле стали главным инструментом террора против Харькова – Терехов

Июль показал изменение тактики россиян: FPV-дроны стали одним из главных инструментов террора против Харькова, подвел итоги прошлого месяца мэр Игорь Терехов.

«217 харьковчан пострадали в июле, среди них – 24 ребенка. Восемь погибли, из них – один ребенок. В июле наш Ситуационный центр включал воздушную тревогу 278 раз. Ее общая продолжительность составила почти две трети всего месяца. Фактически, большую часть июля Харьков прожил в режиме постоянной опасности», — подчеркнул Терехов.

«За прошлый месяц россияне 109 раз атаковали город. Почти половина всех ударов – 51 атака FPV-дронами: 45 попаданий с детонацией и еще шесть неразорвавшихся дронов. То есть в среднем каждый второй удар по Харькову враг наносил FPV», — отметил мэр города.

По словам главы города, это принципиально другой уровень угрозы, потому что FPV-дроны летят низко, ими управляют через оптоволокно, они появляются внезапно и атакуют гражданские автомобили во время движения, грузовики, хлебовозы, водовозки. FPV-дроны бьют по АЗС и топливным колонкам, где рядом почти всегда находятся люди. В течение одной из июльских недель более половины российских БпЛА атаковали именно транспорт и объекты с горючим.

«Мы работаем над противодействием этим ударам совместно с военными и ХОВА. Именно военные определяют, где и какие средства могут быть эффективны, потому что универсального решения против FPV сегодня не существует. Антидроновые сетки могут сработать в одном случае, но не защищают от всего спектра вооружения – реактивных дронов, ракет или управляемых авиабомб. В то же время, часть необходимых конструкций и элементов защиты изготавливают и устанавливают наши коммунальные предприятия», — рассказал Терехов.

Кроме FPV, в июле враг применил против Харькова управляемые авиабомбы, реактивные и обычные «Шахеды», «Италмасы», «Молнии», «Бандероли», РСЗО «Торнадо-С» и другие серьезные средства поражения.