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Фото с места утреннего «прилета» в Харькове показал Синегубов

Происшествия 15:23   01.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото с места утреннего «прилета» в Харькове показал Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места утреннего обстрела Шевченковского района Харькова.

Женщина, которая не выходила на связь после «прилета» – найдена. Она цела и невредима, отметил Синегубов.

Обстрел Харькова 1 августа

«В результате вражеских обстрелов до сих пор бушует масштабный пожар. На месте удара продолжается работа по ликвидации последствий. Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме», – добавил Синегубов.

Обстрел Харькова 1 августа

Напомним, в субботу, 1 августа, Харьков атаковал реактивный «Шахед». «Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, уточнил мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате попадания загорелся склад. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Обстрел Харькова 1 августа

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места утреннего обстрела Шевченковского района Харькова.".