Фото с места утреннего «прилета» в Харькове показал Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места утреннего обстрела Шевченковского района Харькова.

Женщина, которая не выходила на связь после «прилета» – найдена. Она цела и невредима, отметил Синегубов.

«В результате вражеских обстрелов до сих пор бушует масштабный пожар. На месте удара продолжается работа по ликвидации последствий. Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме», – добавил Синегубов.

Напомним, в субботу, 1 августа, Харьков атаковал реактивный «Шахед». «Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, уточнил мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате попадания загорелся склад. Информации о пострадавших на данный момент нет.