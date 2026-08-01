FPV-дрон по «скорой» в Золочеве выпустили утром россияне

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что 1 августа оккупанты атаковали карету «скорой» в Золочеве.

По его данным, «прилет» FPV-дрона зафиксировали около 07:40.

В результате удара повреждено авто медиков. Информации о пострадавших в результате удара нет, добавил Коваленко.

МГ «Объектив» также сообщала, что начиная с 20:00 Харьков находился под постоянной атакой дронов. Вначале мониторинговые каналы сообщали о пролетах FPV. Около 22:30 появились «Шахеды». Известно о «прилетах» в Немышлянском, Салтовском и Киевском районах. В Немышлянском ранены три женщины. В Салтовском беспилотник ударил по крыше многоэтажного дома, в Киевском — по гаражному кооперативу. В этих случаях обошлось без пострадавших. Еще несколько взрывов в городе прогремели после 22:30 Перед этим жителей предупреждали об угрозе «Шахедов». В 23:15 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА по АЗС в Шевченковском районе.