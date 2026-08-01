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Россияне пытались прорваться на Харьковщине 17 раз, все атаки на севере

Украина 08:06   01.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне пытались прорваться на Харьковщине 17 раз, все атаки на севере

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев, пишут в Генштабе ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 17 атак врага около Старицы, Западного, Лимана, Избицкого, Устиновки, Колодезного, Радьковки и Хатнего.

На Купянском – штурмов не зафиксировали.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 243 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 75 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10172 дрона-камикадзе и осуществил 3295 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 30 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2026 в 08:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев, пишут в Генштабе ВСУ. ".