Live

В Харькове гремят взрывы: город массированно атакуют дроны

Происшествия 22:44   31.07.2026
Оксана Горун
В Харькове гремят взрывы: город массированно атакуют дроны Фото: Генштаб ВСУ

Начиная с 20:00 Харьков находится под постоянной атакой дронов. Вначале мониторинговые каналы сообщали о пролетах FPV. Около 22:30 появились «Шахеды».

По состоянию на 22:55 известно о «прилетах» в Немышлянском, Салтовском и Киевском районах. В Немышлянском ранены три женщины. В Салтовском беспилотник ударил по крыше многоэтажного дома, в Киевском — по гаражному кооперативу. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Еще несколько взрывов в городе прогремели после 22:30 Перед этим жителей предупреждали об угрозе «Шахедов».

Мониторы информируют о том, что были сбития БпЛА в небе. Информации о последствии этих взрывов пока нет.

Читайте также: Покушение на командира «Хартии» Оболенского : СБУ и полиция сообщили подробности

Автор: Оксана Горун

Популярно

Взрыв без тревоги в Харькове: беспилотник ударил в многоэтажку 31 июля
Взрыв без тревоги в Харькове: беспилотник ударил в многоэтажку 31 июля
31.07.2026, 20:36
Новости Харькова — главное 31 июля: «прилеты» в городе, покушение на Оболенского
Новости Харькова — главное 31 июля: «прилеты» в городе, покушение на Оболенского
31.07.2026, 22:14
Эксперимент в Харькове: купол от FPV хотят создать над городом
Эксперимент в Харькове: купол от FPV хотят создать над городом
30.07.2026, 17:50
Покушение на командира «Хартии» Оболенского : СБУ и полиция сообщили подробности
Покушение на командира «Хартии» Оболенского : СБУ и полиция сообщили подробности
31.07.2026, 19:56
В Харькове избили и ограбили ребенка: нарушителя задержали – прокуратура
В Харькове избили и ограбили ребенка: нарушителя задержали – прокуратура
31.07.2026, 14:13
Покушение на Оболенского, приговор террористу — итоги 31 июля (видео)
Покушение на Оболенского, приговор террористу — итоги 31 июля (видео)
31.07.2026, 23:00

Новости по теме:

31.07.2026
Дрон ударил по Немышлянскому району Харькова: есть раненые
31.07.2026
Покушение на Оболенского, приговор террористу — итоги 31 июля (видео)
31.07.2026
Взрыв без тревоги в Харькове: беспилотник ударил в многоэтажку 31 июля
31.07.2026
Покушение на командира «Хартии» Оболенского : СБУ и полиция сообщили подробности
31.07.2026
1 августа в Харькове трамваи и троллейбусы изменят маршруты: подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове гремят взрывы: город массированно атакуют дроны», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 22:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная с 20:00 Харьков находится под постоянной атакой дронов. Вначале мониторинговые каналы сообщали о пролетах FPV. Около 22:30 появились «Шахеды»".