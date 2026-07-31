В Харькове гремят взрывы: город массированно атакуют дроны

Начиная с 20:00 Харьков находится под постоянной атакой дронов. Вначале мониторинговые каналы сообщали о пролетах FPV. Около 22:30 появились «Шахеды».

По состоянию на 22:55 известно о «прилетах» в Немышлянском, Салтовском и Киевском районах. В Немышлянском ранены три женщины. В Салтовском беспилотник ударил по крыше многоэтажного дома, в Киевском — по гаражному кооперативу. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Еще несколько взрывов в городе прогремели после 22:30 Перед этим жителей предупреждали об угрозе «Шахедов».

Мониторы информируют о том, что были сбития БпЛА в небе. Информации о последствии этих взрывов пока нет.