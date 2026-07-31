Покушение на Оболенского, приговор террористу — итоги 31 июля (видео)

69-летнего харьковчанина подозревают в покушении на командира «Хартии» Игоря Оболенского; в городе экспериментируют над защитой от FPV на оптоволокне; суд вынес приговор диверсанту. «Объектив» напоминает главные новости 31 июля.

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О попытке покушения на командира «Хартии» Игоря Оболенского заявил президент Украины. Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад на этот счет от руководителя СБУ Александра Поклада. Впоследствии СБУ и Нацполиция сообщили подробности: подозреваемый – 69-летний житель Харькова. Его, по версии следствия, завербовали российские спецслужбы. Причем он сам об этом не знал, а считал, что работает на СБУ. Мужчине сообщили, что Оболенский сотрудничает с врагом. В качестве «доказательства» предоставили сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором командир корпуса «Хартия» якобы находится на Красной площади в Москве в футболке с символикой «Z». Пистолет пенсионеру передал курьер, личность которого еще устанавливают.

«Хартия» совместно с ХОВА разрабатывает проект защиты Харькова от FPV-дронов на оптоволокне. Об этом сообщил накануне руководитель облгосадминистрации Олег Синегубов. В интервью радио «Хартия» Синегубов отметил, что проект – экспериментальный. Его сначала опробуют на отдельном участке территории. Если станет успешным, будут расширять. Деталей начальник ХОВА не привел, отметив лишь, что речь идет не о пассивной защите, а об активном противодействии. Подобная система уже работает на фронте. Ее нужно адаптировать к условиям города.

Суд вынес приговор террористу, задержанному в июне прошлого года. Областная прокуратура сообщила: предателем стал заведующий лабораторией одного из университетов Харькова. ФСБ обратила на него внимание из-за антиукраинских постов, которые тот публиковал в Telegram-каналах. За работу на врага харьковчанину обещали не только деньги, но и помощь в выезде во временно оккупированный Харцызск Донецкой области, где похоронен его отец и проживает мать. В СБУ отметили: вражеский агент должен был изготовить сразу три самодельных взрывных устройства с дистанционным управлением. Другие исполнители дальше заложили бы эту взрывчатку возле админзданий в центре Харькова. По заданию оккупантов, предатель снаряжал бомбы металлическими гайками и гвоздями, чтобы взрыв нанес наибольшее поражение. Производство развернул в квартире выехавших из Харькова соседей, которые оставили ему свои ключи. Готовые устройства маскировал: в корпус волейбольного мяча, термос и полимерные трубы. А дальше – закладывал в тайники. Действия агента документировала СБУ. Его задержали во время обустройства третьего тайника.

Вражескую паутину на Волчанском направлении показала 57-я бригада ВСУ. Военные подчеркнули: это не просто мусор, а серьезная экологическая проблема, последствия которой будут ощущаться годами. Ведь оптоволокно часто становится смертельной ловушкой для диких животных.

В Харьковской области о подозрении сообщили деятельнице экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования личности. Такие комиссии устанавливают людям группу инвалидности. Подозреваемая, по данным областной прокуратуры, не внесла в свою декларацию имущество более чем на два с половиной миллиона гривен. Оно принадлежит ее мужу – также сотруднику экспертной комиссии.

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