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Не «ждуны»: кто остается в Казачьей Лопани (видео)

Общество 18:55   31.07.2026
Оксана Горун
Не «ждуны»: кто остается в Казачьей Лопани (видео)

Более полусотни человек все еще живут в приграничном поселке Казачья Лопань в Харьковской области, где идут бои. О том, кто не выехал, а также — эвакуации через килл-зону в интервью МГ «Объектив» рассказала староста поселка Людмила Вакуленко.

Она убеждена: под обстрелами у границы остаются не «ждуны», как называют украинцев, якобы ожидающих российского «освобождения».

«Поверьте мне, «ждуны» есть везде, по всей Украине. И у нас, в Казачьей, не больше и не меньше, чем в других населенных пунктах. Если они есть. Но это как раз не те люди, которые там остались. Это те люди, которые остались по несчастью. По разным причинам. Кому-то некуда идти, кто-то не дошел, а кто-то теперь уже хочет выйти, но не может», — объяснила Вакуленко.

В качестве примера приводит жителей села Новая Казачья. Их осталось только шесть человек.

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«Из них двое маломобильных. Одна вообще лежачая, вторая такая, — ну, еле-еле ходит. И четверо таких, которые еще могут выйти. Потому что сейчас эвакуация — это «помоги себе сам», а дальше уже мы. До Слатино нужно как-то добраться. Потому что уже не могут проехать туда (на север от Слатино, в сторону Казачьей Лопани — Ред.) даже бронированные машины. Велосипедами можно. Так: бросить велосипед – и спрятаться в посадку. Так еще люди выезжают», — рассказала староста.

Как люди выбираются из Казачьей Лопани — подробности в видео.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более полусотни человек все еще живут в приграничном поселке Казачья Лопань в Харьковской области, где идут бои. О том, кто не выехал, а также — эвакуации через килл-зону в интервью МГ «Объектив» рассказала староста поселка Людмила Вакуленко".