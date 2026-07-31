Не «ждуны»: кто остается в Казачьей Лопани (видео)

Более полусотни человек все еще живут в приграничном поселке Казачья Лопань в Харьковской области, где идут бои. О том, кто не выехал, а также — эвакуации через килл-зону в интервью МГ «Объектив» рассказала староста поселка Людмила Вакуленко.

Она убеждена: под обстрелами у границы остаются не «ждуны», как называют украинцев, якобы ожидающих российского «освобождения».

«Поверьте мне, «ждуны» есть везде, по всей Украине. И у нас, в Казачьей, не больше и не меньше, чем в других населенных пунктах. Если они есть. Но это как раз не те люди, которые там остались. Это те люди, которые остались по несчастью. По разным причинам. Кому-то некуда идти, кто-то не дошел, а кто-то теперь уже хочет выйти, но не может», — объяснила Вакуленко.

В качестве примера приводит жителей села Новая Казачья. Их осталось только шесть человек.

«Из них двое маломобильных. Одна вообще лежачая, вторая такая, — ну, еле-еле ходит. И четверо таких, которые еще могут выйти. Потому что сейчас эвакуация — это «помоги себе сам», а дальше уже мы. До Слатино нужно как-то добраться. Потому что уже не могут проехать туда (на север от Слатино, в сторону Казачьей Лопани — Ред.) даже бронированные машины. Велосипедами можно. Так: бросить велосипед – и спрятаться в посадку. Так еще люди выезжают», — рассказала староста.

Как люди выбираются из Казачьей Лопани — подробности в видео.