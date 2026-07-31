Инвалидность за $20 000: на Харьковщине задержали «помощника уклонистов»

В получении неправомерной выгоды подозревают жителя Песочина. По данным прокуратуры, он предложил своему знакомому оформить инвалидность II группы.

«Он уверял, что оказывает влияние на служащих экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности и может обеспечить принятие «нужного» решения», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Подобную услугу мужчина предложил своему знакомому и оценил в 20 тысяч долларов США. «Клиента» деятель убеждал, что процедура — длинная и сложная. Без его помощи для получения инвалидности придется проходить длительные медобследования и собирать документы. Половину суммы захотел сразу. Как раз во время получения аванса в $10 000 его и задержали.

Сейчас идет досудебное расследование.

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Напомним, прокуратура сообщила о подозрении деятельнице экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования личности одной из городских больниц на Харьковщине. Именно такие комиссии устанавливают людям группу инвалидности. Женщина в своей декларации о доходах не указала имущество мужа (также сотрудника комиссии) на общую сумму в 2,5 млн грн. Среди того, о чем забыла гражданка, — два «Лексуса», недвижимость и тысячи долларов.