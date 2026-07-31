Інвалідність за $20 000: на Харківщині затримали “помічника ухилянтів”

В отриманні неправомірної вигоди підозрюють мешканця Пісочина. За даними прокуратури, він запропонував своєму знайомому оформити інвалідність II групи.

“Він запевняв, що має вплив на службовців експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи та може забезпечити ухвалення “потрібного” рішення”, – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Подібну послугу чоловік запропонував своєму знайомому та оцінив у 20 тисяч доларів США. “Клієнта” діяч переконував, що процедура – ​​довга та складна. Без його допомоги для отримання інвалідності доведеться проходити тривалі медобстеження та збирати документи. Половину суми захотів одразу. Саме під час отримання авансу в $10 000 його й затримали.

Наразі триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру членкині експертної комісії з оцінки повсякденного функціонування особи однієї з міських лікарень на Харківщині. Саме такі комісії встановлюють людям групу інвалідності. Жінка у своїй декларації про доходи не вказала майно чоловіка (також співробітника комісії) на загальну суму 2,5 млн грн. Серед того, про що “забула” громадянка, — два “Лексуси”, нерухомість і тисячі доларів.