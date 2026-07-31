Одного із керівників поліції Харківщини затримали: у чому його підозрюють

Одного із керівників територіального підрозділу поліції Харківщини затримали 30 липня. Про це повідомив начальник ГУ НП у Харківській області Петро Токар.

Йому, за інформацією Токаря, вже повідомили про підозру за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та 369 (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовцю) Кримінального кодексу України.

“Тут немає недоторканних. Якщо є достатні докази вчинення кримінального правопорушення, кожен має відповідати перед законом. Жодна посада, звання чи попередні заслуги не можуть бути індульгенцією. Поліція забезпечить повне сприяння органам досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин кримінального провадження“, – написав начальник ГУ НП.

Однак, додав він, лише суд може вирішувати, чи справді підозрюваний винен. Тому зазначив Токар, “принцип презумпції невинності має бути безумовно дотриманий”.