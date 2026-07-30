Питання КАБів “десь осторонь” – Коваленко закликав змістити акценти (відео)

Військово-політичний оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко заявив, що в Україні набагато більше уваги приділяють захисту від балістики, яка б’є по Києву та тилових регіонах. При цьому значно більші руйнування в країні від КАБів, якими тероризують прифронтові міста.

“Проблема в тому, що терор КАБами відчувають жителі прифронтових та прикордонних міст, а столичні жителі, центр України, не кажучи вже про захід, не знають, що це таке і в чому небезпека. Викликом для Києва залишається балістика, аеробалістика та гіперзвук, а ось питання КАБів – воно десь осторонь, на порядку денному, але без актуальності”, – написав Коваленко.

Він зазначив, що виникає відчуття: “Кого хвилює у тилу передова, кордон та ближня тилова зона?” При цьому статистика показує, що шкода цивільним в Україні істотно більша саме від КАБів.

“У червні РВВ застосували 101 одиницю балістичних засобів ураження (з яких збито було 29). Щодо КАБ – понад 4800! Навіть якщо уявити, що всі ці КАБи були на ОФАБ-250 з бойовою частиною 95 кг, сумарний скинутий вибуховий потенціал складає 456 000 кг! Водночас СВП 101 балістичного засобу (якщо врахувати виключно застосування ракет 9М723) – 50 500 кг! Авіаційними бомбами по Україні створюється в десятки більше руйнувань, ніж балістикою, і масштабування застосування КАБів у російських окупантів виходить набагато швидше”, – навів оглядач дані підрахунків.

Він зазначив, що РФ різко наростила терор українського прикордоння. У тому числі – Харківської області.

“Більш інтенсивні удари по Харкову – із застосуванням КАБ, FPV-дронів та балістичних засобів ураження. Крім цього ворог використовує ерзац-ракети “Бандероль”, – зазначив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

В огляді на Oboz.ua він закликав: “Не потрібно багато говорити про балістику, треба говорити про те, що нам необхідно вже шукати зараз метод та інструментарій для знищення російської фронтової авіації, яка використовує ці засоби. П’ятий рік поспіль. КАБи масштабуються. Чому на це не звертається увага?”