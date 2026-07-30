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Підземні виші: в Харкові обіцяють землю та комунікації для навчальних укриттів

Суспільство 17:14   30.07.2026
Оксана Горун
Підземні виші: в Харкові обіцяють землю та комунікації для навчальних укриттів

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що керівництво міста готове допомогти вишам у створенні безпечних просторів для навчання студентів.

“Місто готове надати земельні ділянки, підвести інженерні комунікації, допомогти з підготовкою територій. Але держава має профінансувати будівництво. Це дасть можливість зберегти університети, повернути студентів до Харкова, створити нові робочі місця та підтримати економіку. Зараз сформований новий уряд, і ми маємо знову повернутися до цього питання”, – сказав Терехов на зустрічі з абітурієнтами, студентами та викладачами ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Міський голова повідомив, що Харків та Асоціація прифронтових міст і громад звертатимуться до центральних органів влади з цим питанням.

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Раніше у коментарі МГ “Об’єктив” ректор Національного аерокосмічного університету “ХАІ” Олексій Литвинов повідомив, що київське керівництво сфери освіти постійно веде розмови з представниками харківських вишів про необхідність релокації у безпечніші регіони країни. Також на заході України у наявних вишах відкривають спеціальності, які досі були лише в Харкові, та “виманюють” харківських науковців працювати в безпечніших умовах.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 17:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що керівництво міста готове допомогти вишам у створенні безпечних просторів для навчання студентів".