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Втягувала молодих жінок у проституцію: харків’янку підозрюють в сутенерстві

Суспільство 14:50   30.07.2026
Вікторія Яковенко
Втягувала молодих жінок у проституцію: харків’янку підозрюють в сутенерстві

Правоохоронці повідомили про підозру харків’янці, яка, за даними слідства, вербувала жінок для сексуальної експлуатації.

В ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, 35-річна фігурантка через мережу «Телеграм» підшуковувала молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі та схиляла їх до виїзду в інші міста України, де вони мали надавати послуги інтимного характеру.

«Правоохоронці задокументували факти вербування двох жінок, які через складні життєві обставини погодилися на запропоновані умови. Для організації їхнього виїзду підозрювана за власні кошти придбала їм квитки на потяг до Вінниці, вартість яких жінки мали повернути після початку роботи», – розповіли у поліції.

Одну із завербованих жінок копи зняли з потяга, що прямував до Вінниці. Вдома у фігурантки провели обшук.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), ч. 1, 2 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 12 років тюрми.

Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід – домашній арешт.

харьковчанку подозревают в сутенерстве

харьковчанку подозревают в сутенерстве

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 14:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру харків’янці, яка, за даними слідства, вербувала жінок для сексуальної експлуатації.".