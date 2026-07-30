Спека наближається: як готують енергосистему, чи запровадять графіки

Енергосистему України готують до максимальних серпневих навантажень. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляє: уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт.

Як забезпечити баланс в енергосистемі у цей період обговорили на нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу» та НКРЕКП.

Шмигаль зазначив, що вже вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності роботи мережі, а саме:

скориговані графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;

готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії;

буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

«Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – додав Шмигаль.

Він також звернувся і до споживачів та заявив, що кожен може допомогти енергетикам. Ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00–23:00) – внесок у стабільну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, на Харківщині уже 31 липня, за прогнозом, денна температура досягне позначки +30°. Початок серпня стане особливо спекотним. Уже в понеділок, 3 серпня, термометри покажуть +37°.