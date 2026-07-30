Live

Спека наближається: як готують енергосистему, чи запровадять графіки

Суспільство 15:25   30.07.2026
Вікторія Яковенко
Спека наближається: як готують енергосистему, чи запровадять графіки Зображення створене ШІ

Енергосистему України готують до максимальних серпневих навантажень. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляє: уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт.

Як забезпечити баланс в енергосистемі у цей період обговорили на нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу» та НКРЕКП.

Шмигаль зазначив, що вже вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності роботи мережі, а саме:

  • скориговані графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;
  • готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії;
  • буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

«Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – додав Шмигаль.

Він також звернувся і до споживачів та заявив, що кожен може допомогти енергетикам. Ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00–23:00) – внесок у стабільну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, на Харківщині уже 31 липня, за прогнозом, денна температура досягне позначки +30°. Початок серпня стане особливо спекотним. Уже в понеділок, 3 серпня, термометри покажуть +37°.

Читайте також: Терехов анонсував реконструкцію Соборного скверу: договір з УПЦ (МП) розірвали

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Спека наближається: як готують енергосистему, чи запровадять графіки
Спека наближається: як готують енергосистему, чи запровадять графіки
30.07.2026, 15:25
Робота в Харкові та області: кому пропонують 60 тисяч гривень (вакансії)
Робота в Харкові та області: кому пропонують 60 тисяч гривень (вакансії)
30.07.2026, 12:07
Новини Харкова — головне 30 липня: обстріл України, вдень прилетів «шахед»
Новини Харкова — головне 30 липня: обстріл України, вдень прилетів «шахед»
30.07.2026, 15:04
За тиждень у Київському районі стало майже на півтори тисячі більше квітів
За тиждень у Київському районі стало майже на півтори тисячі більше квітів
30.07.2026, 11:41
Понад два роки отримував пенсію померлої матері: харків’янину вручили підозру
Понад два роки отримував пенсію померлої матері: харків’янину вручили підозру
30.07.2026, 13:13
Вночі КАБи вдарили по Слатиному, у Золочеві три десятки пошкоджених домів
Вночі КАБи вдарили по Слатиному, у Золочеві три десятки пошкоджених домів
30.07.2026, 10:19

Новини за темою:

26.07.2026
Без виснажливої ​​спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 27 липня
02.07.2026
Відключень світла 3 липня не прогнозують – Укренерго
02.07.2026
Буде парилка: прогноз погоди в Харкові та області на 3 липня
01.07.2026
Ситуація зі світлом: де найскладніше, про що просять споживачів – Міненерго
30.06.2026
Спека наростає: прогноз погоди в Харкові та області на 1 липня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Спека наближається: як готують енергосистему, чи запровадять графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергосистему України готують до максимальних серпневих навантажень.".