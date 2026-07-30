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Жара приближается: как готовят энергосистему, введут ли графики

Общество 15:25   30.07.2026
Виктория Яковенко
Жара приближается: как готовят энергосистему, введут ли графики Изображение создано ИИ

Энергосистему Украины готовят к максимальным августовским нагрузкам. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщает: уже на следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая может увеличить потребление электроэнергии на 1 ГВт.

Как обеспечить баланс в энергосистеме в этот период обсудили на совещании с руководством «Укрэнерго», «Энергоатома», «Укргидроэнерго», «Нафтогаза» и НКРЭКУ.

Шмыгаль отметил, что уже принят комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности работы сети, а именно:

  • откорректированы графики ремонтов на объектах генерации, в том числе энергоблоков АЭС;
  • готовится решение об увеличении объемов импорта электроэнергии;
  • будет максимально привлечена доступная внутренняя генерация, прежде всего дополнительную газовую и имеющиеся мощности тепловой генерации.

«Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время, «Укрэнерго» готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — добавил Шмигаль.

Он также обратился к потребителям и заявил, что каждый может помочь энергетикам. Экономное потребление электроэнергии в пиковые часы (16:00–23:00) – вклад в стабильную работу энергосистемы.

Напомним, в Харьковской области уже 31 июля, по прогнозу, дневная температура достигнет отметки +30°. Начало августа станет особенно жарким. Уже в понедельник, 3 августа, термометры покажут 37°.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергосистему Украины готовят к максимальным августовским нагрузкам.".