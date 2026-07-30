Жара приближается: как готовят энергосистему, введут ли графики

Энергосистему Украины готовят к максимальным августовским нагрузкам. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщает: уже на следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая может увеличить потребление электроэнергии на 1 ГВт.

Как обеспечить баланс в энергосистеме в этот период обсудили на совещании с руководством «Укрэнерго», «Энергоатома», «Укргидроэнерго», «Нафтогаза» и НКРЭКУ.

Шмыгаль отметил, что уже принят комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности работы сети, а именно:

откорректированы графики ремонтов на объектах генерации, в том числе энергоблоков АЭС;

готовится решение об увеличении объемов импорта электроэнергии;

будет максимально привлечена доступная внутренняя генерация, прежде всего дополнительную газовую и имеющиеся мощности тепловой генерации.

«Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время, «Укрэнерго» готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — добавил Шмигаль.

Он также обратился к потребителям и заявил, что каждый может помочь энергетикам. Экономное потребление электроэнергии в пиковые часы (16:00–23:00) – вклад в стабильную работу энергосистемы.

Напомним, в Харьковской области уже 31 июля, по прогнозу, дневная температура достигнет отметки +30°. Начало августа станет особенно жарким. Уже в понедельник, 3 августа, термометры покажут 37°.